Наша компания предоставляет услуги аварийной службы электриков, услуги дежурного электрика, срочный ремонт электрики и восстановление электроснабжения различного типа объектов, на платной основе.



Все аварийные услуги по электрике предоставляемые нашей компанией выполняются квалифицированными специалистами электриками и энергетиками с гарантией и возможностью постгарантийного обслуживания систем электроснабжения.



Мы оказываем услуги оперативного и срочного ремонта электрики на жилых и нежилых объектах любого уровня сложности в аварийных и внештатных ситуациях.



Штат наших специалистов имеет широкопрофильных и узкопрофильных сотрудников, таких как энергетики, электрики, мастера по ремонту электрооборудования, что в свою очередь позволяет выполнить ремонт электрики при аварийной и внештатной ситуации в самые сжатые сроки с профессиональным подходом к тому или иному виду работ.