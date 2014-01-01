Наша компания предоставляет услуги аварийной и дежурной службы электриков в Москве и Московской области. Мы осуществляем работы по восстановлению работоспособности систем электроснабжения объектов, будь то квартира, загородный дом, коттедж или офисное помещение.
Мы оказываем широкий спектр услуг связанных с срочным ремонтом систем электроснабжения бытовых, коммерческих и социальных объектов. Услуги аварийного электрика в Москве предоставляются нашей организацией круглосуточно, ежедневно, без выходных.
Мы предоставляем услуги дежурной и аварийной службы электриков для физических лиц и организаций в Московском регионе, а также в ближнем и дальнем Подмосковье.
Услуги и работы по решению задач с электрикой и электроснабжением на различных типах объектов производятся в день обращения в нашу аварийную службу электрики или на следующий рабочий день с предварительным временным восстановлением электроснабжения объекта, до возможности проведения полного комплексного ремонта электрооборудования и электроустановочных изделий причиной которых являлось обращение в аварийную службу электросетей, либо к дежурному электрику.
Вызвать аварийную службу электриков или дежурного электрика в выходной или праздничный день, а также ночью, Вы можете по телефонам указанным в шапке нашего сайта, в любое необходимое для Вас время и день.
Причиной вызова аварийной службы электрики могут быть такие обстоятельства как:
Сгоревшие при неопределенных обстоятельствах электроприборы;
Частичное или полное отсутствие электричества;
Искрящаяся розетка или выключатель;
Выбивает автоматы или пробки в электрощите;
Чувствуется запах горелой электропроводки;
Нагревшаяся или обгоревшая электропроводка в электрощите;
Посторонний треск в розетке, выключателе, распаячной коробке или электрощите;
... а также ряд других косвенных признаков неправильной работы системы электроснабжения;
Серьезным поводом для обращения в аварийную службу электрики может быть наличие запаха горелой электропроводки, искрящиеся розетки, выключатели и автоматы защиты в электрощите, а также беспричинно срабатывающие автоматы защиты и устройства защитного отключение в распределительном щите.
Все аварийные электрики в нашей компании узкоспециализированы. Каждый специалист работает в определённой области и выполняет работы только в своей компетенции. Это позволяет более профессионально подходить к проводимым работам по ремонту электрики и восстановлению электроснабжения, и позволяет им более качественно производить аварийные работы по электрике.
Еще одно весомое преимущество сотрудничества именно с нашей аварийной службой электрики – это комплексный подход к решению поставленных перед нами задач.
Наш мастер не просто приведет электросеть квартиры, офиса или дома в порядок, заменив негодные ее элементы, но и проконсультирует заказчика по всем необходимым вопросам и нюансам аварийного ремонта электрики и восстановления электроснабжения.
Также наши специалисты укажут на реальную причину возникновения проблемы, возможно, также предложит оптимальный способ ее решения. Аварийный вызов электрика – это не только оперативная реакция и высокий профессионализм мастеров, но и применение расходных материалов высочайшего качества.
Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и провести консультацию по телефону при возникновении у Вас аварийной ситуации с системой электроснабжения.
Зачастую проблемы с электрикой застают врасплох. Внезапное отключение электричества или постоянное отключение автоматических выключателей в электрощите в результате короткого замыкания, все эти и еще масса проблем с электричеством могут застать Вас дома в самый неподходящий момент.
Самой распространенной проблемой при пропаже электричества в загородном доме является обрыв проводов, которыми дом подключен к линии электропередач, в результате снегопада или сильного ветра, либо отгорание проводов в электрическом щите в результате перегрузки электросети.
На практике, проблем с электричеством по которым может понадобиться срочный или аварийный вызов электрика имеется масса. С какой-бы проблемой Вы не столкнулись при эксплуатации электропроводки и электрооборудования в квартире или загородном доме, самостоятельное решение вопросов с электричеством может привести к еще более худшим последствиям.
В том случае, если Вы заметили нагрев проводов в электрическом щите, почувствовали запах горелой электропроводки или заметили признаки возможного короткого замыкания на участке электропроводки и у Вас не имеется возможность безопасного отключения подачи электричества в дом, то лучше всего воспользоваться услугами аварийной службы электрики, во избежание возгорания электропроводки или поражения электрическим током.
Аварийная или дежурная служба электрики, не только безопасно отключит электричество от Вашего дома до решения проблемы с электропроводкой, но и исправит причину нагрева проводов, короткого замыкания или другой проблемы с электричеством.
Какие преимущества и услуги предоставляет наша аварийная служба электрики
Срочный оперативный ремонт электрики и электрооборудования на жилых и нежилых объектах на территории Москвы и Московской области в любое необходимое для Вас время и день недели, по доступным ценам с гарантией и возможностью постгарантийного обслуживания объекта и непосредственно системы электроснабжения объекта в случае возникновения проблем с электрикой и электрооборудованием используемом в том или ином помещении или строении.
Максимально быстрое реагирование на заявку поступившую от заказчика услуг, а именно ремонт, диагностику и восстановление электроснабжения на объекте в самые сжатые сроки за счет наличия практически всех материалов и электрооборудования требуемых при аварийном ремонте электрики при типовых неисправностях. А также, наличие в штате наших сотрудников специалистов различного профиля и класса для решения нетиповых задач.
Также стоит учитывать, что при невозможности оперативного ремонта электрики и электрооборудования на Вашем объекте, наши специалисты по мере возможностей восстановят временное электроснабжение до решения основной проблемы причиной которой стало частичное или полное отсутствие электроэнергии в Вашем доме, квартире, офисе или производственном помещении.
На все работы выполненные нашими специалистами, и непосредственно аварийной бригадой электриков, мы даем гарантию на все оборудование применяемое при ремонте электрики в аварийной ситуации, а также на работы проведенные нашими специалистами в рамках услуги аварийной дежурной службы электриков.
Стоимость работ и услуг по аварийному ремонту электрики и восстановлению электроснабжения объекта при аварийных ситуациях, складывается из учета затраченных средств на материалы и оборудование применяемые для восстановления подачи электроэнергии и восстановления цепей электроснабжения объекта, а также времени затраченного на аварийный ремонт электрики непосредственно в конкретной ситуации, что при необходимости подкрепляется актом проведенных аварийно-восстановительных работ по электрике.
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Все аварийные услуги по электрике предоставляемые нашей компанией выполняются квалифицированными специалистами электриками и энергетиками с гарантией и возможностью постгарантийного обслуживания систем электроснабжения.
Мы оказываем услуги оперативного и срочного ремонта электрики на жилых и нежилых объектах любого уровня сложности в аварийных и внештатных ситуациях.
Штат наших специалистов имеет широкопрофильных и узкопрофильных сотрудников, таких как энергетики, электрики, мастера по ремонту электрооборудования, что в свою очередь позволяет выполнить ремонт электрики при аварийной и внештатной ситуации в самые сжатые сроки с профессиональным подходом к тому или иному виду работ.
Наши преимущества
Оперативное решение проблем с электрикой
Опыт практических работ более 10 лет
Высокая квалификация электриков
Индивидуальный подход к клиенту
Решение конкретных задач
Гибкая ценовая политика
Широкий спектр услуг
Гарантия на работы
Обслуживание
Опыт работы в сфере предоставления услуг аварийной и дежурной службы электросетей, дает возможность нашей компании решать поставленные задачи оперативно, качественно и в самые сжатые сроки. Все услуги по аварийному ремонту электрики, вызов дежурного электрика, аварийный ремонт электрики и электропроводки, срочное восстановление электроснабжения, предоставляются на платной основе в Москве и Московской области по утвержденным расценкам указанным в прайс-листе нашей компании!